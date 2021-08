Mps, Franco “Non sarà svendita di proprietà statale” (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei rassicurare che non si tratterà di una svendita di proprietà statale”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in audizione presso le commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena. “La trattativa ha per oggetto l’intero compendio di beni inerenti l’esercizio dell’attività bancaria e commerciale – ha spiegato – ovviamente l’operazione verrà condotta nel rispetto delle regole di tutela della concorrenza”. Per il ministro “non vi sono al momento elementi che facciano intravedere rischi di smembramento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei rassicurare che non si tratterà di unadi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, in audizione presso le commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena. “La trattativa ha per oggetto l’intero compendio di beni inerenti l’esercizio dell’attività bancaria e commerciale – ha spiegato – ovviamente l’operazione verrà condotta nel rispetto delle regole di tutela della concorrenza”. Per il ministro “non vi sono al momento elementi che facciano intravedere rischi di smembramento ...

