Maltempo, diga a rischio esondazione nel Lecchese: 120 persone evacuate da un campeggio (Di mercoledì 4 agosto 2021) commenta Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio a Dervio , paese del Lecchese affacciato sul Lago di Como, a causa del pericolo causato dalla piena del torrente Varrone e dalla massa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) commenta Centoventisono stateda una Dervio , paese delaffacciato sul Lago di Como, a causa del pericolo causato dalla piena del torrente Varrone e dalla massa ...

Advertising

Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - MediasetTgcom24 : Maltempo, diga a rischio esondazione nel Lecchese: 120 persone evacuate da un campeggio #maltempo… - occhio_notizie : Maltempo nel Lecchese, allarme per la diga a Dervio: evacuate 120 persone da un campeggio - ilgiornalistaa : ULTIM’ORA – Maltempo: frana nel lecchese lungo la Sp 62. Allerta per la Diga di Pagnona a Dervio, mentre a Milano p… - hackneywick : RT @Corriere: Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio -