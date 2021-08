Love is in the Air, replica puntata del 4 agosto 2021 in streaming | Video Mediaset (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovo appuntamento oggi mercoledì 4 agosto 2021, con la soap turca Love is in the Air. Nella puntata odierna Serkan, per accudire Eda, la porta al suo cottage estivo; mentre sono in viaggio Eda riacquista la memoria e scatena una lite furibonda con Serkan in auto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. L'articolo Love is in the Air, replica puntata del 4 agosto 2021 in streaming ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuovo appuntamento oggi mercoledì 4, con la soap turcais in the Air. Nellaodierna Serkan, per accudire Eda, la porta al suo cottage estivo; mentre sono in viaggio Eda riacquista la memoria e scatena una lite furibonda con Serkan in auto. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. L'articolois in the Air,del 4in...

Advertising

dreamingxx_ : La mia tl sta impazzendo per una puntata della seconda stagione di love is in the air, ma cosa è successo? Perchè nn è uscita? - PL0AEPP : @acciodiangelo one mi sta sul cazzo and the other is an abuser insomma la bardugo non voleva darlo un love interest… - rubia_moon : ???? Amo tantissimo il nuovo continente di Inazuma?? Voi cosa ne pensate? ? ???? I really love the new continent of Ina… - DannyF22ale : @Davide_piase Quanto contento sei da 1 a 10? Poco dopo l'ufficialità ho riascoltato la puntata di Love for the game… - share_the_love_ : @icarusfallws ciao -