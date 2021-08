LIVE – Tokyo 2020, canoa sprint: batterie e quarti di finale maschili e femminili (DIRETTA) (Di mercoledì 4 agosto 2021) La DIRETTA testuale delle batterie e dei quarti di finale della canoa sprint alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ci sono ben quattro azzurri in acqua oggi: parliamo di Francesca Genzo, Manfredi Rizza, Luca Beccaro e Samuele Burgo che partono dalle batterie e cercano l’approdo ai quarti di finale in programma dalle 4:32 con il K1 200 metri maschile. Sportface.it vi terrà compagnia dalle 2:30 di mercoledì 4 agosto con una DIRETTA testuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021) Latestuale dellee deididellaalle Olimpiadi di. Ci sono ben quattro azzurri in acqua oggi: parliamo di Francesca Genzo, Manfredi Rizza, Luca Beccaro e Samuele Burgo che partono dallee cercano l’approdo aidiin programma dalle 4:32 con il K1 200 metri maschile. Sportface.it vi terrà compagnia dalle 2:30 di mercoledì 4 agosto con unatestuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La diretta testuale del Day 13 dell'atletica! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Filippo Ganna e gli azzurri sfidano la Danimarca in finale -… - zazoomblog : LIVE – USA-Spagna pallanuoto maschile Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #USA-Spagna #pallanuoto #maschile - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la brasiliana Cunha domina lo sprint! Delusione Bruni - #Nuoto… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Canoa velocità Olimpiadi 2021 - Manfredi Rizza, Francesca Genzo e Samuele Burgo con Luca Beccaro son… -