Juventus, Allegri e il doppio ruolo di Kaio Jorge (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Juventus si prepara ad abbracciare ufficialmente Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano è arrivato a Torino in mattinata. Visite mediche poi spazio alla firma sul contratto, la quale potrebbe arrivare già tra oggi e domani Kaio Jorge alla Juventus nel ruolo di quarta punta. I bianconeri completeranno il reparto offensivo con il giovane brasiliano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lasi prepara ad abbracciare ufficialmente. Il giovane attaccante brasiliano è arrivato a Torino in mattinata. Visite mediche poi spazio alla firma sul contratto, la quale potrebbe arrivare già tra oggi e domaniallaneldi quarta punta. I bianconeri completeranno il reparto offensivo con il giovane brasiliano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri: #Locatelli rimane l'obiettivo… - juventusfc : Il recap della conferenza stampa di Mister #Allegri! ?? Qui ? - juventusfc : Vi aspettiamo su @Twitch_Italy! ?? Torna #?????????????????????????????????????? con una puntata tutta dedicata alle prime parole di M… - Paolo18030138 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus #Under19 di mister #Bonatti (oggi alla Continassa per seguire l'allenamento di #Allegri) esordirà in campio… - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus #Under19 di mister #Bonatti (oggi alla Continassa per seguire l'allenamento di #Allegri) esordirà in campio… -