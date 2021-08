Jennifer Aniston contro i No Vax: «Ho tagliato i ponti con chi non si vaccina» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Jennifer Aniston non ha intenzione di correre rischi quando si tratta di Covid-19. L’attrice, 52 anni, intervistata da InStyle che le dedica la copertina di settembre, ha appena ammesso di aver «tagliato i ponti» con tutte le persone che hanno rifiutato il vaccino: «C’è ancora un folto gruppo di persone che si dichiarano no vax o che semplicemente non ascoltano i fatti. È un vero peccato. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se erano vaccinate o meno». Secondo Jennifer rivelare se si è vaccinati oppure no «è un obbligo morale e professionale, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nulla, se non sulla paura o la propaganda». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Jennifer Aniston non ha intenzione di correre rischi quando si tratta di Covid-19. L’attrice, 52 anni, intervistata da InStyle che le dedica la copertina di settembre, ha appena ammesso di aver «tagliato i ponti» con tutte le persone che hanno rifiutato il vaccino: «C’è ancora un folto gruppo di persone che si dichiarano no vax o che semplicemente non ascoltano i fatti. È un vero peccato. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se erano vaccinate o meno». Secondo Jennifer rivelare se si è vaccinati oppure no «è un obbligo morale e professionale, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nulla, se non sulla paura o la propaganda».

Advertising

roschelnation : RT @wewereonabraek: parliamoci chiaro, se non la supera jennifer aniston questa reunion di friends perché dovremmo superarla noi https://t.… - PlanetR7_ : Jennifer Aniston, la star di Friends contro i No Vax:'Li ho eliminati dalla mia vita' - rexforte1 : Ma chi lo dice ? Sarebbero vecchie Halle Betty Jennifer Aniston Jennifer Lopez ecc ecc e molte casalinghe impiegate… - emmastorto02 : penso morirei per jennifer aniston - swextcreatvre : immagina vedere una foto di Jennifer Aniston in cui indossa il tuo stesso completo -