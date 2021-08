Inter, Paolo Bonolis: Se i problemi di cassa sono così forti, non puoi coprirli con Gagliardini….” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle ultime ore in casa Inter si fa sempre più strada una cessione dell’attaccante belga Romelu Lukaku, grande trascinatore nella vittoria dello scudetto della scorsa stagione. A tal proposito, ma anche sulle vicissitudini del club nerazzurro, ha voluto dire la sua opinione il conduttore televisivo e showman grande tifoso Interista, ovvero Paolo Bonolis, Intervenuto a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Probabili formazioni Inter-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nelle ultime ore in casasi fa sempre più strada una cessione dell’attaccante belga Romelu Lukaku, grande trascinatore nella vittoria dello scudetto della scorsa stagione. A tal proposito, ma anche sulle vicissitudini del club nerazzurro, ha voluto dire la sua opinione il conduttore televisivo e showman grande tifosoista, ovverovenuto a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Probabili formazioni-Parma, 6^ giornata Serie A Probabili formazioni ...

Advertising

paol8_paolo : @Inter @AAlciato Speriamo di rivederti in campo presto ?? - __paolo__1 : RT @corsaroll: .@Inter, #Marotta chiaro: #Lukaku non si vende. - LorenzScalz93 : @paolo_gc @Inter Sul serio stai mettendo Lukaku e Icardi sullo stesso livello. Lukaku è un uomo squadra, è quello c… - paolo_gc : @GabrieleDelchi1 Il Guaro lo davamo alla juve per Vucinic, e non so se ricordate, Guarin allora era uno dei miglior… - paolo_gc : @LorenzScalz93 @Inter Simbolo della squadra? Come il sig. Wandanara? Solo perché segna tanto (ma sbaglia anche tant… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Paolo Bonolis: Spero in Marotta, problemi non può risolverli Gargliardini Come altri tifosi illustri e come gran parte dello stesso popolo nerazzurro, Paolo Bonolis sta seguendo con particolare apprensione e amarezza le ultime vicende relative al mercato dell'Inter. Sono soprattutto le voci che riguardano Romelu Lukaku, a un passo da un ...

Lazio, ricordi Hernanes? Riparte dal Recife Chiusa l'avventura al San Paolo, ma la voglia di giocare, a 36 anni, è sempre tanta. Il Profeta ... All'Inter e alla Juve non è mai riuscito a ripetersi . Ora, nel club della sua città, proverà di nuovo ...

Inter, Eriksen riabbraccia i compagni: condizioni di salute e futuro Corriere dello Sport Inter, Paolo Bonolis: Se i problemi di cassa sono così forti, non puoi coprirli con Gagliardini….” Nelle ultime ore in casa Inter si fa sempre più strada una cessione dell'attaccante belga Romelu Lukaku, grande trascinatore nella vittoria dello scudetto del ...

Bonolis tira in ballo la Juve: «Successe la stessa cosa anche con loro» Paolo Bonolis, conduttore tifoso dell’Inter, ha parlato così dell’addio possibile di Romelu Lukaku, tirando in ballo la Juve Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Paolo Bonolis ha parlato così del possib ...

Come altri tifosi illustri e come gran parte dello stesso popolo nerazzurro,Bonolis sta seguendo con particolare apprensione e amarezza le ultime vicende relative al mercato dell'. Sono soprattutto le voci che riguardano Romelu Lukaku, a un passo da un ...Chiusa l'avventura al San, ma la voglia di giocare, a 36 anni, è sempre tanta. Il Profeta ... All'e alla Juve non è mai riuscito a ripetersi . Ora, nel club della sua città, proverà di nuovo ...Nelle ultime ore in casa Inter si fa sempre più strada una cessione dell'attaccante belga Romelu Lukaku, grande trascinatore nella vittoria dello scudetto del ...Paolo Bonolis, conduttore tifoso dell’Inter, ha parlato così dell’addio possibile di Romelu Lukaku, tirando in ballo la Juve Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Paolo Bonolis ha parlato così del possib ...