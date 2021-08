Imola, violenta la figlia 15enne e la mette incinta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una ragazza di 15 anni è stata violentata dal padre e messa incinta dallo stesso: l’uomo, un pachistano, regolarmente residente in Italia dal 2009, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere bolognese della Dozza dagli agenti del commissariato di Imola. I fatti risalgono allo scorso 15 gennaio quando la ragazza, dopo aver accusato un malessere a scuola, è stata accompagnata in ospedale a Imola dove è stata sottoposta ad accertamenti che hanno rivelato lo stato di gravidanza. Il padre ha cercato di nascondere le violenze incolpando un cugino ma gli investigatori hanno presto accertato l’estraneità dello ... Leggi su tpi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Una ragazza di 15 anni è statata dal padre e messadallo stesso: l’uomo, un pachistano, regolarmente residente in Italia dal 2009, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere bolognese della Dozza dagli agenti del commissariato di. I fatti risalgono allo scorso 15 gennaio quando la ragazza, dopo aver accusato un malessere a scuola, è stata accompagnata in ospedale adove è stata sottoposta ad accertamenti che hanno rivelato lo stato di gravidanza. Il padre ha cercato di nascondere le violenze incolpando un cugino ma gli investigatori hanno presto accertato l’estraneità dello ...

