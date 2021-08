Il sindaco di Siena: «Mps non è un supermercato, meglio una banca regionale» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Luigi De Mossi attacca: «Unicredit non può scegliere ciò che vuole». Per il primo cittadino ricapitalizzazione o fusione per salvare l'istituto Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 4 agosto 2021) Luigi De Mossi attacca: «Unicredit non può scegliere ciò che vuole». Per il primo cittadino ricapitalizzazione o fusione per salvare l'istituto

