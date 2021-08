Elezioni amministrative, 3-4 ottobre. In 1162 Comuni italiani fra cui 54 in Puglia Eventuali ballottaggi, 17-18 ottobre (Di mercoledì 4 agosto 2021) Foggia città capoluogo, tredici Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Sono 54 i Comuni pugliesi in cui il 3 ed il 4 ottobre si svolgeranno le Elezioni per scegliere i nuovi sindaci. Eventuali ballottaggi, 17-28 ottobre. In Italia la tornata elettorale per le amministrative riguarderà 1162 fra cui Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Di seguito, tratto da Tuttitalia: Provincia Comuni al voto in Puglia – in grassetto i Comuni ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 agosto 2021) Foggia città capoluogo, tredicicon popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Sono 54 ipugliesi in cui il 3 ed il 4si svolgeranno leper scegliere i nuovi sindaci., 17-28. In Italia la tornata elettorale per leriguarderàfra cui Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Di seguito, tratto da Tuttitalia: Provinciaal voto in– in grassetto i...

