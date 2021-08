Elettra Lamborghini incinta? Fan entusiasti dall’annuncio: «Ciao da noi 3». Ma non è quel che sembra (Di mercoledì 4 agosto 2021) Elettra Lamborghini incinta? Un post ha sollevato qualche sospetto ed entusiasmato i fan. La cantante, nota per la sua ironia, e sposata da pochi mesi, ha pubblicato una foto in bikini giallo stuzzicando i followers con una didascalia ambigua: «Ciao da noi 3». Immediati i commenti di chi ha capito che fosse l’annuncio di una gravidanza. Il dubbio resta, ma c’è chi si convince che si tratta di uno scherzo. Elettra Lamborghini incinta? Il post ambiguo «È ironica, parla dei suoi seni», chiarisce un follower. Elettra, infatti, è a Mikonos, indossa un costume ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 4 agosto 2021)? Un post ha sollevato qualche sospetto ed entusiasmato i fan. La cantante, nota per la sua ironia, e sposata da pochi mesi, ha pubblicato una foto in bikini giallo stuzzicando i followers con una didascalia ambigua: «da noi 3». Immediati i commenti di chi ha capito che fosse l’annuncio di una gravidanza. Il dubbio resta, ma c’è chi si convince che si tratta di uno scherzo.? Il post ambiguo «È ironica, parla dei suoi seni», chiarisce un follower., infatti, è a Mikonos, indossa un costume ...

Advertising

Taleb36428386 : RT @MediasetTgcom24: Elettra Lamborghini in bikini a Mykonos: “Ciao da noi 3” #LAMBORGHINI - zazoomblog : Elettra Lamborghini e AfroJack estate d’amore (e da futuri genitori?) - #Elettra #Lamborghini #AfroJack - Yachting_Greece : RT @MediasetTgcom24: Elettra Lamborghini in bikini a Mykonos: “Ciao da noi 3” #LAMBORGHINI - MediasetTgcom24 : Elettra Lamborghini in bikini a Mykonos: “Ciao da noi 3” #LAMBORGHINI - zazoomblog : Elettra Lamborghini è incinta? Un indizio infiamma i social: FOTO - #Elettra #Lamborghini #incinta? -