Derubato al rientro in Italia dopo le Olimpiadi | il campione è “distrutto” e pronto a pagare un riscatto

Ultime Notizie dalla rete : Derubato rientro

Alda Tokyo , dove ha conquistato l'argento olimpico con la 4x100 stile libero e ha disputato la finale dei 50 sl, il nuotatore Lorenzo Zazzeri è statodi tutti i ricordi olimpici ...Amaroin Italia per il nuotatore Lorenzo Zazzeri , argento nella 4 100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo . Ieri mattina il nuotatore, poco ore dopo essere rientrato a Firenze, ha subito il furto ...Al rientro da Tokyo, dove ha conquistato l'argento olimpico con la 4x100 stile libero e ha disputato la finale dei 50 sl, il nuotatore Lorenzo Zazzeri è stato derubato di tutti i ...Un rientro da incubo per uno degli erroi della staffetta 4×100 metri stile libero di nuoto, Lorenzo Zazzeri. L’azzurro tornato in Italia e nella sua Firenze per festeggiare il trionfo a Tokyo 2020 è s ...