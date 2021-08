Calciomercato Milan, un top player è pronto ad abbassarsi lo stipendio (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tra i giocatori accostati al Milan c’è anche James Rodriguez. Il colombiano è fuori dai piani dell’Everton e il suo agente, Jorge Mendes, si è già messo all’opera per cercargli una nuova soluzione. JamesRodriguez Milan, la volontà del colombiano è di vestire la maglia rossonera Il colombiano sarebbe disposto anche ad abbassarsi lo stipendio pur di risolvere in fretta la questione legata al suo futuro. L’Everton, poi, non dovrebbe fare grosse resistenze per il cartellino. James Rodriguez si candida a raccogliere l’eredità di Hakan Calhanoglu al Milan. Il colombiano è uno dei nomi in lista per il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tra i giocatori accostati alc’è anche James Rodriguez. Il colombiano è fuori dai piani dell’Everton e il suo agente, Jorge Mendes, si è già messo all’opera per cercargli una nuova soluzione. JamesRodriguez, la volontà del colombiano è di vestire la maglia rossonera Il colombiano sarebbe disposto anche adlopur di risolvere in fretta la questione legata al suo futuro. L’Everton, poi, non dovrebbe fare grosse resistenze per il cartellino. James Rodriguez si candida a raccogliere l’eredità di Hakan Calhanoglu al. Il colombiano è uno dei nomi in lista per il ...

