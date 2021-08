Xbox Series X/S stanno per ottenere un nuovo controller colorato in edizione speciale (Di martedì 3 agosto 2021) Microsoft ha annunciato l'ultimo colore nella sua gamma di controller wireless Xbox Series X e Series S. L'Aqua Shift Special Edition sarà disponibile il 31 agosto, al prezzo di 64,99 euro e questa volta ci troviamo di fronte ad un colore blu che emana un effetto "scintillante". "Aqua Shift presenta un luccichio blu surreale e cangiante che devi vedere per credere", afferma l' annuncio ufficiale di Xbox. "Giocando con il modo in cui il colore prismatico si muove sul nostro controller, ti sembrerà che Aqua Shift prenda vita nelle tue mani. Ispirati dalla fantasia che i giochi portano nelle ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) Microsoft ha annunciato l'ultimo colore nella sua gamma diwirelessX eS. L'Aqua Shift Special Edition sarà disponibile il 31 agosto, al prezzo di 64,99 euro e questa volta ci troviamo di fronte ad un colore blu che emana un effetto "scintillante". "Aqua Shift presenta un luccichio blu surreale e cangiante che devi vedere per credere", afferma l' annuncio ufficiale di. "Giocando con il modo in cui il colore prismatico si muove sul nostro, ti sembrerà che Aqua Shift prenda vita nelle tue mani. Ispirati dalla fantasia che i giochi portano nelle ...

