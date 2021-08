'Xbox Game Pass non ha senso per i videogiochi di spicco' (Di martedì 3 agosto 2021) Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha risposto alla situazione finanziaria che circonda i servizi in abbonamento come Game Pass. Le sue opinioni sono invariate rispetto al Passato: i servizi in abbonamento danno un senso ai giochi del catalogo ma non a quelli nuovi. Questo è un punto che sottolinea già da anni. "Le nostre opinioni rimangono invariate. Pensiamo che un modello di abbonamento possa avere senso per i titoli del catalogo. Ma non ha davvero senso per i titoli 'di spicco'. Affinché qualsiasi modello di business abbia senso nel settore ... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 agosto 2021) Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha risposto alla situazione finanziaria che circonda i servizi in abbonamento come. Le sue opinioni sono invariate rispetto alato: i servizi in abbonamento danno unai giochi del catalogo ma non a quelli nuovi. Questo è un punto che sottolinea già da anni. "Le nostre opinioni rimangono invariate. Pensiamo che un modello di abbonamento possa avereper i titoli del catalogo. Ma non ha davveroper i titoli 'di'. Affinché qualsiasi modello di business abbianel settore ...

Advertising

Skullionato : @never_game_over @Xbox Letto l'articolo e sono moderatamente triggerato. - never_game_over : Si torna a parlare della fantomatica @Xbox Series D? Il dispositivo che, collegato ad un qualsiasi monitor o TV, p… - PassioneXbox : Annunciati i Deals With Gold fino al 9 Agosto. Approfitta inoltre degli Ultimate Game Sale validi fino al 5 Agosto!… - GamingToday4 : Xbox Game Pass: i titoli rimossi dal catalogo ad agosto 2021 - xboxnintendo221 : No photo mode! No cutscenes! In game bro! PC no Ultra! I?Xbox #Xbox #XboxShare #MetroExodus '#RTXOn''#PCMR''… -