Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 agosto 2021)DEL 3 AGOSTOORE 8:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA ARDEATINA E ANAGNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA PORTONACCIO ALLA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE IN DIREZIONESI RALLENTA SULLA PONTINA ALTEZZA POMEZIA E Più AVANTI ALTEZZA SPINACETO CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA CAVA DEI SELCI E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da ...