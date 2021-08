Ultime Notizie Roma del 03-08-2021 ore 08:10 (Di martedì 3 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giulia non rovino nuovamente l’emergenza covid in apertura i familiari degli anziani ospiti nelle RSA di tutta Italia potranno finalmente visitare quotidianamente i loro cari ho deciso il Ministero della Salute fissando un tempo congruo cioè 45 minuti di permanenza nella struttura accanto al presente perché il visitatore sia munito di greenpath quindi nel rispetto della normativa e delle linee guida vigenti si legge nella circolare 3190 e positive test individuati nelle Ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute sono invece 23 le vittime in un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giulia non rovino nuovamente l’emergenza covid in apertura i familiari degli anziani ospiti nelle RSA di tutta Italia potranno finalmente visitare quotidianamente i loro cari ho deciso il Ministero della Salute fissando un tempo congruo cioè 45 minuti di permanenza nella struttura accanto al presente perché il visitatore sia munito di greenpath quindi nel rispetto della normativa e delle linee guida vigenti si legge nella circolare 3190 e positive test individuati nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute sono invece 23 le vittime in un ...

DATI COVID | Sono 3.190 i nuovi positivi e 23 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia, secondo il ministero della salute. I dati dell'Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati'