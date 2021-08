Tokyo 2020, basket: il Team Usa liquida la Spagna e vola in semifinale, cronaca e tabellino (Di martedì 3 agosto 2021) Il Team Usa supera 95-81 la Spagna nel match valevole per i quarti di finale del torneo di basket maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e conquista l’accesso in semifinale dove incontrerà la vincente della sfida tra Australia ed Argentina. Grande partita ricca di sorpassi e contro-sorpassi, ma alla lunga Kevin Durant, Jrue Holiday e Damian Lillard hanno fatto la differenza per gli statunitensi; eccellente prova di Ricky Rubio e Guillermo Hernangomez nella Nazionale spagnola. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Tokyo 2020, basket: IL PROGRAMMA DI ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) IlUsa supera 95-81 lanel match valevole per i quarti di finale del torneo dimaschile ai Giochi Olimpici die conquista l’accesso indove incontrerà la vincente della sfida tra Australia ed Argentina. Grande partita ricca di sorpassi e contro-sorpassi, ma alla lunga Kevin Durant, Jrue Holiday e Damian Lillard hanno fatto la differenza per gli statunitensi; eccellente prova di Ricky Rubio e Guillermo Hernangomez nella Nazionale spagnola. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH: IL PROGRAMMA DI ...

