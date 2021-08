Tempo instabile | con nuvole e qualche piovasco

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 agosto 2021) Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo ci illustra come sarà ilnelle prossime ore e nei prossimi giorni a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Martedì e mercoledì condizioni dimolto variabile sulla Lombardia a causa di umide correnti atlantiche in arrivo dalla Francia che attraverseranno il nord Italia. Tra giovedì e venerdìranea fase più stabile grazie a un promontorio di alta pressione in quota, accompagnato da un lieve aumento termico, ma con clima gradevole senza caldo intenso. Martedì 3 agosto 2021Previsto: In mattinata cielo nuvoloso su Alpi, Prealpi, alta pianura e settori ...