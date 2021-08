Sardegna senza lavoratori stagionali | ' Colpa dei sussidi'

Advertising

matteosalvinimi : GRAZIE a questi eroi. E pene severe, senza sconti, ai criminali che distruggono natura e vite. #Oristano #Sardegna - fffitalia : Da 70 ore la Sardegna brucia, con 20.000 ettari persi e quasi 2000 sfollati. Un incendio senza precedenti che risch… - lordfrappo : @ostvest altro esempio: - lordfrappo : - AnsaSardegna : Rogo Oristanese: comitato, solidarietà senza bandiere. Critiche alle Coldiretti, 'i nostri aiuti da gruppi spontane… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna senza

Agenzia ANSA

- - > Leggi Anche Covid, Agenas: inmaggior crescita delle terapie intensive - - > Leggi Anche Covid, contagi in vacanza: misure e mini zone rosse - Locatelli: 'Circa 12% vaccinati può ..."Mostrare che ci siamo divertite,dire che ci siamo divertit e", scrive a margine la mamma, ... Dopo lae la Corsica , eccoli tutti a Capri: "Questi posti non passano mai di moda ", si ...SASSARI. È partito a Sassari il programma screening per i dipendenti dell'Aou che rientrano dalle vacanze. In questi giorni la struttura è stata potenziata con personale aggiuntivo e si realizza una m ...(ANSA) - AOSTA, 03 AGO - Il francese Philippe Genin - conosciuto come il 'pianista delle cime' - ha realizzato una nuova impresa suonando il piano sulla vetta del Gasherbrum 2, a 8.035 metri di quota, ...