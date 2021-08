Politano compie 28 anni | la SSC Napoli gli augura buon compleanno

Advertising

sportli26181512 : Napoli, gli auguri a Politano per il compleanno: L'esterno offensivo compie 28 anni: la prossima sarà la sua terza… - puntomagazine : Giornata importante quella per Politano. L’esterno azzurro compie 28 anni #news #calcio #Napoli #Politano #SerieA - Spazio_Napoli : Oltre all’obiettivo #EmersonPalmieri, oggi 3 agosto anche l’attaccante già azzurro Matteo #Politano compie gli anni… - cn1926it : FOTO #Politano, oggi compie 28 anni: gli auguri di buon compleanno del #Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BUON COMPLEANNO - Matteo Politano compie 28 anni, gli auguri della SSC Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Politano compie

Tutto Napoli

Matteooggi28 anni. Nato a Roma il 3 agosto del 1993è al Napoli dal gennaio 2020 e finora in tutte le competizioni ha giocato in azzurro 70 partite con 14 gol. Asono ...Napoli, Spalletti in emergenza per l'amichevole col Bayern Napoli, Lozano26 anni: gli ... Zinedine Machach , Piotr Zielinski ; ATTACCANTI: Victor Osimhen , Adam Ounas , Matteo, ...La SSC Napoli ha augurato buon compleanno a Matteo Politano che compie 28 anni. Matteo Politano, centrocampista del Napoli, compie 28 anni e la SSC Napoli ...L'esterno italiano di proprietà del club azzurro compie oggi gli anni. L'ex Inter, Sassuolo e Pescara è nato a Roma il 3 agosto 1993.