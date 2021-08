Pescara choc: accendono falò per farsi il selfie con la pineta distrutta dal rogo (Di martedì 3 agosto 2021) accendono un falò nella Riserva Dannunziana di andata drammaticamente a fuoco domenica, per farsi un selfie sul luogo del disastro: la denuncia arriva dal consigliere comunale di Pescara dell'Udc ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021)unnella Riserva Dannunziana di andata drammaticamente a fuoco domenica, perunsul luogo del disastro: la denuncia arriva dal consigliere comunale didell'Udc ...

Advertising

leggoit : #Pescara choc: accendono falò per farsi il selfie con la pineta distrutta dal rogo - italiaserait : Pescara choc “Accendono un falò per un selfie nella pineta incenerita”, denuncia un consigliere - Mary35999509 : RT @Corriere: Pescara, la foto choc dall'alto: «Trovati tre inneschi». Fiamme anche in Molise: mille... - CardelliAc : RT @sumaistu47: I criminali servi degli speculatori non sono solamente in sardegna... 'Pescara, la foto choc dall'alto: «Pineta distrutta,… - sumaistu47 : I criminali servi degli speculatori non sono solamente in sardegna... 'Pescara, la foto choc dall'alto: «Pineta di… -