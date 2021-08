“Non vale la pena esitare”. Padre di 5 figli voleva aspettare un anno per vaccinarsi, morto a 39 anni (Di martedì 3 agosto 2021) Finito in ospedale per una brutta scottatura un 39enne Padre di 5 figli ha scoperto di avere il Covid. Nell’arco di pochi giorni è deceduto. Aveva esitato a farsi il vaccino Negli Stati Uniti sono decine le persone non vaccinate che stanno perdendo la vita a causa del Coronavirus. Ma non si tratta solo di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 3 agosto 2021) Finito in ospedale per una brutta scottatura un 39ennedi 5ha scoperto di avere il Covid. Nell’arco di pochi giorni è deceduto. Aveva esitato a farsi il vaccino Negli Stati Uniti sono decine le persone non vaccinate che stperdendo la vita a causa del Coronavirus. Ma non si tratta solo di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

fanpage : Non era mai accaduto prima, #IrmaTesta scrive la storia dello sport italiano con un bronzo che vale oro nel pugilat… - andreapezzi : Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci… - borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - Bobrifo2 : Con il 360 da solo in contropiede a partita finita si dimostra pure scarso (e stupido) come persona. Personalmente… - smilingtomatoo : ma il vuoto a rendere di lush (per cui con cinque vasetti hai non so quale prodotto) vale anche con le confezioni dei campioncini? -