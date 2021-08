MotoGP, Marquez: "The summer break has done me good, I feel stronger" (Di martedì 3 agosto 2021) The title fight resumes this weekend in Austria with the Styrian GP . A favourable track for Ducati and KTM yes, but one at which Marc Marquez has often battled for the win in the past. The situation ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 3 agosto 2021) The title fight resumes this weekend in Austria with the Styrian GP . A favourable track for Ducati and KTM yes, but one at which Marchas often battled for the win in the past. The situation ...

Advertising

fmimolise : Il ritorno di Marc Marquez: 581 giorni senza vincere raccontati in un video: Il filmato, diffuso da Honda e Repsol,… - motosprint : #MotoGP, #Marquez: “La pausa estiva mi ha fatto bene, mi sento più forte” - MotoriNews24 : MotoGP, Marquez: “Un bambino se vuole prendere in mano la moto…” - Motorsport_IT : #MotoGP | @marcmarquez93: 'Dopo la pausa mi sento meglio e più forte' - DarkKnight_jp : RT @gponedotcom: Marquez: 'Non ancora al 100%, ma sono tornato a fare Motocross': Gli alfieri Honda pronti alla sfida del Red Bull Ring. Ma… -