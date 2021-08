Lavoratori licenziati via whatsapp: dal Pd interrogazione al governo (Di martedì 3 agosto 2021) Uno schifo ma questi sono i frutti del liberismo e di aver dato possibilità alle imprese di fare e disfare. Il deputato Pd Andrea De Maria ha depositato un'interrogazione al governo sul caso dei ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) Uno schifo ma questi sono i frutti del liberismo e di aver dato possibilità alle imprese di fare e disfare. Il deputato Pd Andrea De Maria ha depositato un'alsul caso dei ...

fattoquotidiano : “Da lunedì 2 agosto lei sarà dispensato dall’attività lavorativa. Cordiali saluti”. Cordiali saluti ai diritti… - CaressaGiovanni : Lavoratori licenziati via whatsapp: dal Pd interrogazione al governo - infoitinterno : Logista, i lavoratori licenziati su Whatsapp a Bologna: «Mai vista una cosa simile» - globalistIT : - ilfattovideo : Logista, Sensi (Pd) in Aula: “Vicenda dei lavoratori licenziati via WhatsApp non è da paese civile. Governo riferis… -