Isabella Ricci di UeD, c’è una grossa novità. Ma non è molto gradita: “Pure tu!” (Di martedì 3 agosto 2021) Nel giro di pochi mesi Isabella Ricci è diventata così popolare e amata dal pubblico di Uomini e Donne che Maria De Filippi starebbe pensando di renderla ancora più protagonista nella prossima stagione, dunque a partire da settembre. Il tutto, ovviamente, a discapito di Gemma Galgani che è sempre stata considerata la sua ‘rivale’. “Basta piagnistei a Uomini e Donne – scriveva pochi giorni fa il settimanale ‘Nuovo’ – Gemma buttata giù dal trono. Maria punta su Isabella Ricci, la dama sale e pepe piace al pubblico. A settembre sarà la nuova star”. A riferire queste indiscrezioni al magazine diretto da Riccardo Signoretti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Nel giro di pochi mesiè diventata così popolare e amata dal pubblico di Uomini e Donne che Maria De Filippi starebbe pensando di renderla ancora più protagonista nella prossima stagione, dunque a partire da settembre. Il tutto, ovviamente, a discapito di Gemma Galgani che è sempre stata considerata la sua ‘rivale’. “Basta piagnistei a Uomini e Donne – scriveva pochi giorni fa il settimanale ‘Nuovo’ – Gemma buttata giù dal trono. Maria punta su, la dama sale e pepe piace al pubblico. A settembre sarà la nuova star”. A riferire queste indiscrezioni al magazine diretto da Riccardo Signoretti ...

Advertising

zazoomblog : Uomini e Donne: Isabella Ricci fa tutt’altro nella vita: l’insospettabile lavoro - #Uomini #Donne: #Isabella… - BlogUomini : Gemma Galgani perde il posto di prima donna del trono Over per Isabella Ricci? Voi chi preferite fra le due?… - BlogUomini : Gemma Galgani detronizzata a Uominiedonne? Al suo posto Isabella Ricci? - pensieronews : Gemma Galgani tornerà più agguerrita contro Isabella Ricci - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Nella prossima stagione ci saranno delle novità per Gemma Galgani. Maria De Filippi… -

Ultime Notizie dalla rete : Isabella Ricci Uomini e Donne: Isabella Ricci fa tutt'altro nella vita: l'insospettabile lavoro Vediamo insieme quale incredibile lavoro fa nella vita la nuova dama, Isabella Ricci entrata di recente ad Uomini e Donne ma già molto amata. Come sappiamo il programma condotto da Maria De Filippi è terminato da molte settimane mai i suoi personaggi che lo animano sono ...

Nell'epoca dell'immedesimazione c'è solo un identitarismo che manca: quello dei brutti Isabella Ferrari è bianca e etero e abile. Belen, Miriam Leone, Helena Christensen: se scorro il ... che non solo hanno quattro capelli ma sono pure sottili e ricci, e se non si fanno la piega dal ...

Uomini e Donne: Isabella Ricci fa tutt’altro nella vita: l’insospettabile lavoro Formatonews Uomini e Donne: Gemma “fatta fuori” da Isabella? Brutte notizie per Gemma Galgani che, secondo alcune indiscrezioni, presto potrebbe vedersi rubare il posto di star del programma che l’ha resa ...

Uomini & Donne, Maria De Filippi a Gemma: basta piagnistei Un deterioramento dei rapporti tra Maria De Filippi e Gemma Galgani potrebbe significare la sostituzione di quest'ultima.

Vediamo insieme quale incredibile lavoro fa nella vita la nuova dama,entrata di recente ad Uomini e Donne ma già molto amata. Come sappiamo il programma condotto da Maria De Filippi è terminato da molte settimane mai i suoi personaggi che lo animano sono ...Ferrari è bianca e etero e abile. Belen, Miriam Leone, Helena Christensen: se scorro il ... che non solo hanno quattro capelli ma sono pure sottili e, e se non si fanno la piega dal ...Brutte notizie per Gemma Galgani che, secondo alcune indiscrezioni, presto potrebbe vedersi rubare il posto di star del programma che l’ha resa ...Un deterioramento dei rapporti tra Maria De Filippi e Gemma Galgani potrebbe significare la sostituzione di quest'ultima.