Incendi a Pescara | coppia accende un falò nella Pineta Dannunziana per un selfie sul luogo del disastro

Un falò acceso nella Pineta Dannunziana di Pescara per un selfie di coppia più "realistico" dopo il disastro dovuto allo spaventoso Incendio di poche ore fa. Lo denuncia sui social Berardino Fiorilli, consigliere comunale che ha raccontato quanto sarebbe stato scoperto a seguito del devastante rogo che, nel pomeriggio di domenica, ha distrutto buona parte del cuore verde della città.

