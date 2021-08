Giustizia, la riforma incassa la doppia fiducia alla Camera, anche con i voti Cinquestelle. In serata il voto finale (Di martedì 3 agosto 2021) Via libera di Montecitorio nella seconda votazione. La seduta fiume è terminata a notte fonda e ha visto ricompattarsi il Movimento Cinquestelle. Prevista per stasera la votazione finale sul ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 3 agosto 2021) Via libera di Montecitorio nella seconda votazione. La seduta fiume è terminata a notte fonda e ha visto ricompattarsi il Movimento. Prevista per stasera la votazionesul ...

Advertising

Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - riccardo_fra : Stasera #M5S voterà sì alla riforma della #giustizia. Con i correttivi da noi voluti abbiamo ottenuto una riforma v… - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - dariochierchia : RT @fattoquotidiano: SÌ ALLA RIFORMA CARTABIA Il governo Draghi ha incassato rispettivamente 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina di… - CorriereCitta : Dalla Camera ok ad entrambi i voti di fiducia su riforma giustizia -