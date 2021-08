Giustizia | i Cinque stelle si ricompattano | doppia fiducia alla Camera e oggi il voto finale sulla riforma del processo

(Di martedì 3 agosto 2021) Ladelpenale che porta il nome della ministra Marta Cartabia ha ottenuto per due volte consecutive ladei Deputati. Una per ciascuno dei due articoli di cui è composta la legge. Il Governo Draghi incassa dunque un primo via libera a una delle riforme indispensabili nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Dopo la discussione in Aula, ieri 2 agosto, sono stati 462 i sìprimae 458 i sìseconda. Una cinquantina i voti contrari. La seduta fiume – terminata a notte fonda – ha visto ...

