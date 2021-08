Dalot | “Al Milan tutto perfetto Ora voglio continuare a migliorare”

(Di martedì 3 agosto 2021) Diogo, terzino del Manchester United nella scorsa stagione in prestito al, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese

Ilarriva ai nastri di partenza della nuova stagione con la voglia di fare ancora meglio. Dopo la ... In difesa invece si punta al ritorno di Diogoche allo United potrebbe avere poco spazio.In ultimo, per quanto riguarda la difesa, si continua a pensare a Diogocome vice Calabria ... OMNISPORT - 02 - 08 - 2021 17:49 Calciomercato: obiettivi dell'estate 2021 di Juve,, Inter"Milan su Isco e Odriozola: nuovi intrecci col Real Madrid", titola stamane Tuttosport. Milan e Real Madrid nelle ultime sessioni hanno intrapreso una serie di trattative interessanti ...Diogo Dalot, intervistato dal sito ufficiale del Manchester United, ha parlato così della stagione in prestito al Milan: "Penso di essere stato uno dei pochi giocatori della rosa del ...