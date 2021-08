Coronavirus, 27 morti e 26 ingressi in terapia intensiva in 24 ore. In calo il tasso di positività: 2,3% (-1,5%) (Di martedì 3 agosto 2021) Il bollettino del 3 agosto Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i decessi legati al Coronavirus in Italia. Ieri il numero di decessi era arrivato a 23. Il totale delle vittime raggiunge quota 128.115. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile i nuovi casi registrati sono stati 4.845, ieri erano arrivati a 3.190. Le persone attualmente positive sono 94.216. Il numero dei casi totali da inizio pandemia è di 4.363.374. La situazione negli ospedali Sono 2.196 i ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri di area non critica. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 258; di questi, 26 hanno fatto il ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Il bollettino del 3 agosto Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i decessi legati alin Italia. Ieri il numero di decessi era arrivato a 23. Il totale delle vittime raggiunge quota 128.115. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile i nuovi casi registrati sono stati 4.845, ieri erano arrivati a 3.190. Le persone attualmente positive sono 94.216. Il numero dei casi totali da inizio pandemia è di 4.363.374. La situazione negli ospedali Sono 2.196 i ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri di area non critica. I pazienti ricoverati nei reparti disono 258; di questi, 26 hanno fatto il ...

