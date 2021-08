Concorso Inps 165 informatici, in Gazzetta il calendario delle prove: ecco le date (Di martedì 3 agosto 2021) *aggiornamento del 3/08/2021: la prova preselettiva del Concorso Inps 165 informatici si svolgerà con supporti informatici l’11 e il 12 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma. I candidati devono presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione come indicato nel calendario allegato all’avviso. Le prove scritte invece verranno svolte il 14 ottobre con due turni giornalieri: dalle 8 per i candidati dalla lettera A alla K e dalle 12 per i candidati dalla lettera L a Z. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale verrà reso noto con successivo avviso almeno 20 giorni ... Leggi su leggioggi (Di martedì 3 agosto 2021) *aggiornamento del 3/08/2021: la prova preselettiva del165si svolgerà con supportil’11 e il 12 ottobre presso la Nuova Fiera di Roma. I candidati devono presentarsi esclusivamente nel proprio turno di convocazione come indicato nelallegato all’avviso. Lescritte invece verranno svolte il 14 ottobre con due turni giornalieri: dalle 8 per i candidati dalla lettera A alla K e dalle 12 per i candidati dalla lettera L a Z. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale verrà reso noto con successivo avviso almeno 20 giorni ...

