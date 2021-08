Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo: doppietta per Lisa Carrington. Francesca Genzo settima, nono Samuele Burgo (Di martedì 3 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo, nella Canoa velocità, si compie la prima metà del progetto di Lisa Carrington: la neozelandese parte bene nel suo intento di mettersi al collo quattro ori nelle specialità del kayak ed è l’ultima campionessa olimpica del K1 200 femminile oltre a prendersi il titolo nel K2 500 femminile con Caitlin Regal. In entrambi i casi oltre all’oro arriva anche la miglior prestazione olimpica. Nel K1 200 femminile la neozelandese (38.120) batte la spagnola Teresa Portela, che alla sua sesta Olimpiade centra finalmente una medaglia e trova l’argento a 0?763, precedendo di ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Alledi, nella, si compie la prima metà del progetto di: la neozelandese parte bene nel suo intento di mettersi al collo quattro ori nelle specialità del kayak ed è l’ultima campionessa olimpica del K1 200 femminile oltre a prendersi il titolo nel K2 500 femminile con Caitlin Regal. In entrambi i casi oltre all’oro arriva anche la miglior prestazione olimpica. Nel K1 200 femminile la neozelandese (38.120) batte la spagnola Teresa Portela, che alla sua sesta Olimpiade centra finalmente una medaglia e trova l’argento a 0?763, precedendo di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: settima Francesca Ganzo nono Samuele Burgo! - #Canoa #velocità… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Francesca Genzo vola in finale appuntamento alle 04:30 - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Francesca Genzo e Samuele Burgo a caccia della finale nel K1! -… - zazoomblog : Canoa velocità Olimpiadi Tokyo: Francesca Genzo settima nel K1 200 vince Lisa Carrington - #Canoa #velocità… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: settima posizione per un’ottima Francesca Genzo! - #Canoa #velocità… -