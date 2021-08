Atletica, Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje accedono in finale nel salto triplo! Beffa per Tobia Bocchi (Di martedì 3 agosto 2021) Saranno due gli azzurri in finale nel salto triplo maschile alle Olimpiadi di Tokyo: Andrea Dallavalle mette a segno la settima misura con 16.99, grazie al primo balzo che lo porta a soli 6 centimetri dalla qualificazione diretta. Ce la fa anche Emanuel Ihemeje, con la nona misura di 16.88, anche in questo caso ottenuta al primo salto. Amaro in bocca per Tobia Bocchi, terzo azzurro in gara nelle qualificazioni, al quale non basta il 16.78 della prima serie, che lo lascia al 13° posto assoluto, primo degli esclusi, a soli 5 centimetri dal ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) Saranno due gli azzurri inneltriplo maschile alle Olimpiadi di Tokyo:mette a segno la settima misura con 16.99, grazie al primo balzo che lo porta a soli 6 centimetri dalla qualificazione diretta. Ce la fa anche, con la nona misura di 16.88, anche in questo caso ottenuta al primo. Amaro in bocca per, terzo azzurro in gara nelle qualificazioni, al quale non basta il 16.78 della prima serie, che lo lascia al 13° posto assoluto, primo degli esclusi, a soli 5 centimetri dal ...

UgoBaroni : RT @atleticaitalia: #atletica Dallavalle e Ihemeje in finale nel triplo! #Tokyo2020 ?? Andrea Dallavalle si qualifica con 16,99 (-0.4), Emm… - atleticaitalia : #atletica Dallavalle e Ihemeje in finale nel triplo! #Tokyo2020 ?? Andrea Dallavalle si qualifica con 16,99 (-0.4),… - andrea_barbuti : @JCruijff14 Se non stavi guardando l’atletica sei un principiante - CristianoGemini : RT @R_Albanesi: Come ha sottolineato Andrea, il salto in alto è la disciplina 'vera' dell'atletica perché l'unica dove non è possibile il d… - 6Incognito : RT @R_Albanesi: Come ha sottolineato Andrea, il salto in alto è la disciplina 'vera' dell'atletica perché l'unica dove non è possibile il d… -