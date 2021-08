A Wuhan torna l’incubo lockdown: isolato un quartiere e chiuse le scuole (Di martedì 3 agosto 2021) torna il lockdown a Wuhan, anche se limitato a una sola area della città dove alla fine del 2019 furono registrati i primi casi accertati di Covid-19. Le autorità del capoluogo della provincia di Hubei, in Cina centrale, hanno disposto l’isolamento del quartiere di Zhuankou, all’interno della zona di sviluppo economico della città, dove negli ultimi giorni è stato segnalato il più importante focolaio di contagio da nuovo Coronavirus dal giugno del 2020, interamente riconducibile alla variante Delta. Tutti gli 11 milioni di abitanti dovranno sottoporsi al tampone, mentre l’area isolata è stata classificata a medio-rischio ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021)il, anche se limitato a una sola area della città dove alla fine del 2019 furono registrati i primi casi accertati di Covid-19. Le autorità del capoluogo della provincia di Hubei, in Cina centrale, hanno disposto l’isolamento deldi Zhuankou, all’interno della zona di sviluppo economico della città, dove negli ultimi giorni è stato segnalato il più importante focolaio di contagio da nuovo Coronavirus dal giugno del 2020, interamente riconducibile alla variante Delta. Tutti gli 11 milioni di abitanti dovranno sottoporsi al tampone, mentre l’area isolata è stata classificata a medio-rischio ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” - Corriere : Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti - Agenzia_Italia : Torna lo spettro del covid, Wuhan testa tutti i residenti - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” ht… - PPColasanti : RT @fattoquotidiano: Covid, torna il lockdown in un’area di Wuhan. Le autorità locali: “Solo ingressi, zero uscite e zero assembramenti” ht… -