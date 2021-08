Advertising

Corriere : Torna la paura in Cina: a Nanchino «il più esteso focolaio dai tempi di Wuhan» - AntoniGunta : RT @ilmessaggeroit: Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo mesi di assenza del virus - qnazionale : Il Covid torna a Wuhan: primi contagi dopo mesi. Usa, record di ricoveri in Florida - StefaniaFalone : Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo un anno di assenza del virus - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Wuhan, torna l'incubo Covid: 7 nuovi positivi dopo un anno di assenza del virus -

Ultime Notizie dalla rete : Wuhan torna

Il Covid bussa nuovamente alle porte di, la metropoli cinese da cui è partita la pandemia ormai quasi due anni fa. Dopo mesi di contagi zero, sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati inviati agli ...CINAl'incubo del virus: 56 nuovi casi positivi,... CINA Il Covid è uscito dal laboratorio dio ha origine... L'ALLARME Variante Delta, casi in aumento in Italia: 'Colpisce gli... ...Test anti-covid di massa per milioni di persone in diverse città della Cina mentre entrano in vigore nuove restrizioni sugli spostamenti, nel tentativo di arginare una nuova impennata di contagi in Ci ...Il Covid-19 torna a far paura a Wuhan, in Cina, dopo mesi di assenza: sette lavoratori migranti sono risultati positivi ai test e sono stati trasportati in ospedale per ricevere gli opportuni trattame ...