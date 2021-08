Ultime Notizie Roma del 02-08-2021 ore 07:10 (Di lunedì 2 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 2 agosto Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno vogliamo a Tokyo Olimpiadi 2020 all’insegna dell’ Italia il grande apprezzamento e la soddisfazione arrivano dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i due ori olimpici di ieri Jacobs 100 metri nel salto in alto Tamberi questi successi nell’atletica con te li danno a Giusy il capo dello Stato significato ancora Maggiore a quell’appuntamento gli fai col presidente del consiglio Mario Draghi hanno riscritto la storia Sono orgoglioso di loro della federazione di atletica queste invece le parole di Giovanni Malagò che sia commosso per la vittoria di due azzurri ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)dailynews radiogiornale lunedì 2 agosto Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno vogliamo a Tokyo Olimpiadi 2020 all’insegna dell’ Italia il grande apprezzamento e la soddisfazione arrivano dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i due ori olimpici di ieri Jacobs 100 metri nel salto in alto Tamberi questi successi nell’atletica con te li danno a Giusy il capo dello Stato significato ancora Maggiore a quell’appuntamento gli fai col presidente del consiglio Mario Draghi hanno riscritto la storia Sono orgoglioso di loro della federazione di atletica queste invece le parole di Giovanni Malagò che sia commosso per la vittoria di due azzurri ...

Advertising

fanpage : Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fanpage : 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati' C'è l'annuncio di Federa… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-08-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - micheleficara : Leggi le ULTIME NOTIZIE di Assodigitale del 08/02/2021 - -