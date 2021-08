Tutti pazzi per i lavori a maglia del campione olimpico Tom Daley: più di 400 mila follower (Di lunedì 2 agosto 2021) Hanno fatto il giro del mondo le immagini della sua medaglia d’oro vinta a Tokyo 2020. Ma poi anche quelle del campione olimpico che si distrae sugli spalti con uno hobby all’ultimo grido. Tom Daley ci mostra tutta la sua bravura tra lavori a uncinetto e ferri. Tutto fatto a mano come mostra tra l’altro anche su un profilo instagram dedicato ai suoi capolavori! Un profilo che adesso conta oltre 400 mila follower ma che ovviamente, genera anche polemiche e non poche. Il motivo? Il fatto che un uomo lavori a maglia e che si diverta con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 agosto 2021) Hanno fatto il giro del mondo le immagini della sua medaglia d’oro vinta a Tokyo 2020. Ma poi anche quelle delche si distrae sugli spalti con uno hobby all’ultimo grido. Tomci mostra tutta la sua bravura traa uncinetto e ferri. Tutto fatto a mano come mostra tra l’altro anche su un profilo instagram dedicato ai suoi capo! Un profilo che adesso conta oltre 400ma che ovviamente, genera anche polemiche e non poche. Il motivo? Il fatto che un uomoe che si diverta con ...

