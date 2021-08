Tokyo 2020, ginnastica, adesso è ufficiale: Simone Biles gareggerà alla trave (Di lunedì 2 agosto 2021) Simone Biles gareggerà alla trave per le Olimpiadi di Tokyo 2020, rappresentando orgogliosamente gli Stati Uniti d’America. La prodigiosa atleta americana aveva saltato alcune gare che l’avrebbero vista tra le protagoniste assolute, in quanto limitata da problematiche relative alla salute psicologica. Problemi di concentrazione e tecnicamente ‘twisties’ non hanno permesso a Biles di esprimersi al meglio, sebbene la statunitense abbia deciso di non gettare la spugna. Il tutto confermato dalla Federazione di ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021)per le Olimpiadi di, rappresentando orgogliosamente gli Stati Uniti d’America. La prodigiosa atleta americana aveva saltato alcune gare che l’avrebbero vista tra le protagoniste assolute, in quanto limitata da problematiche relativesalute psicologica. Problemi di concentrazione e tecnicamente ‘twisties’ non hanno permesso adi esprimersi al meglio, sebbene la statunitense abbia deciso di non gettare la spugna. Il tutto confermato dFederazione di ...

