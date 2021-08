Tokyo 2020, beach volley: Lupo-Nicolai ai quarti (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai avanzano ai quarti di finale del torneo olimpico di beach volley a Tokyo 2020 grazie al successo per 2-0 (22-20, 21-18) sui polacchi Michal Bryl e Grzegorz Fijalek. Ora nei quarti, in programma mercoledì, la coppia azzurra se la vedrà con i qatarioti Cherif-Ahmed, finora imbattuti a Tokyo come i vice campioni olimpici di Rio 2016. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) Gli azzurri Danielee Paoloavanzano aidi finale del torneo olimpico digrazie al successo per 2-0 (22-20, 21-18) sui polacchi Michal Bryl e Grzegorz Fijalek. Ora nei, in programma mercoledì, la coppia azzurra se la vedrà con i qatarioti Cherif-Ahmed, finora imbattuti acome i vice campioni olimpici di Rio 2016. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

