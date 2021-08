Spaccio di cocaina tra Romanina e Tor Vergata: la Polizia ‘citofona’ al pusher. Nei guai un 23enne (Di lunedì 2 agosto 2021) La droga che viene mossa all’interno della Capitale è sempre più ingente. I traffici e lo Spaccio sono costantemente monitorati dalla Polizia di Stato che cercano di contrastare il fenomeno dello Spaccio di stupefacenti. Nella giornata di ieri, un 23enne è stato arrestato. Non parliamo di un giovane e semplice pusher, bensì di un ragazzo che avare messo in piedi una florida attività di Spaccio tra i quartieri di Romanina e Tor Vergata. Romanina e Tor Vergata: fermata attività di Spaccio Gli uomini del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 agosto 2021) La droga che viene mossa all’interno della Capitale è sempre più ingente. I traffici e losono costantemente monitorati dalladi Stato che cercano di contrastare il fenomeno dellodi stupefacenti. Nella giornata di ieri, unè stato arrestato. Non parliamo di un giovane e semplice, bensì di un ragazzo che avare messo in piedi una florida attività ditra i quartieri die Tore Tor: fermata attività diGli uomini del ...

