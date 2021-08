Sindacati a Draghi, per green pass e obbligo vaccino serve legge (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA - Si è concluso a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, per ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA - Si è concluso a Palazzo Chigi l'incontro tra il presidente del Consiglio Marioe i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, per ...

Advertising

SkyTG24 : Green pass, i sindacati a Draghi: 'Non sia un’arma per licenziare' - HuffPostItalia : Sindacati: 'Non si usi il Green Pass per licenziare'. Draghi prende tempo - MediasetTgcom24 : Sindacati a Draghi: 'Green Pass non sia arma per licenziare' #greenpass - Agenzia_Italia : Green pass sul lavoro, i paletti dei sindacati a Draghi: 'Non sia uno strumento per discriminare' - zazoomblog : Green pass e vaccini lavoratori sindacati vedono Draghi - #Green #vaccini #lavoratori #sindacati -