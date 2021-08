Rai, niente Olimpiadi in streaming per risparmiare 20 milioni (Di lunedì 2 agosto 2021) Perché la Rai non trasmette le Olimpiadi in streaming? È questa la domanda che in tanti, tra gli appassionati, si stanno facendo in questi giorni durante i Giochi Olimpici di Tokyo. L’evento è infatti trasmesso completamente in diretta solo sui canali Discovery, quindi sulla piattaforma Discovery + ed Eurosport Player. Discovery ha infatti acquistato, nel L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) Perché la Rai non trasmette lein? È questa la domanda che in tanti, tra gli appassionati, si stanno facendo in questi giorni durante i Giochi Olimpici di Tokyo. L’evento è infatti trasmesso completamente in diretta solo sui canali Discovery, quindi sulla piattaforma Discovery + ed Eurosport Player. Discovery ha infatti acquistato, nel L'articolo

Advertising

marcovarini : RT @CalcioFinanza: Rai, niente Olimpiadi in streaming per risparmiare 20 milioni - sportli26181512 : #Media #Notizie Rai, niente Olimpiadi in streaming per risparmiare 20 milioni: Perché la Rai non trasmette le Olimp… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Rai, niente Olimpiadi in streaming per risparmiare 20 milioni - mp_MarcoB : RT @CalcioFinanza: Rai, niente Olimpiadi in streaming per risparmiare 20 milioni - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Rai, niente Olimpiadi in streaming per risparmiare 20 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Rai niente Olimpiadi, l'inno di Mameli suona due volte Marcell Jacobs: non ho dormito mai "No, non ho ancora realizzato niente - dice Marcell Jacobs dopo ... Ascolti TV: l'atletica vola, su Rai 2 media del 37,6% Una giornata da ricordare anche in termini di ...

Nicole e Chiara, le medaglie più belle di Jacobs e Tamberi Negli ultimi due giorni l'ha cercata chiunque, da Sky alla Rai, dai quotidiani ai siti e i follower ... anche se quando è in giro per il mondo con il fidanzato non si fa mancare niente. E ieri sera, ...

Vanessa Ferrari ARGENTO nel corpo libero Rai Sport Atletica, Roberta Bruni: “Non ho trovato i ritmi giusti della rincorsa, grande delusione” Niente corsa alle medaglie per Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile, che esce con tre errori alla quota di 4.40. L’azzurra supera agevolmente al primo tentativo i 4.25, ma poi si blocca e non ...

Tokio 2020: niente vento, regate rinviate VELA OLIMPICA Tokio 2020: niente vento, regate rinviate redazione. Il nono e terzultimo giorno della Vela di Tokyo 2020 è anche il primo ad essere annullato e rinviato a domani, ...

Marcell Jacobs: non ho dormito mai "No, non ho ancora realizzato- dice Marcell Jacobs dopo ... Ascolti TV: l'atletica vola, su2 media del 37,6% Una giornata da ricordare anche in termini di ...Negli ultimi due giorni l'ha cercata chiunque, da Sky alla, dai quotidiani ai siti e i follower ... anche se quando è in giro per il mondo con il fidanzato non si fa mancare. E ieri sera, ...Niente corsa alle medaglie per Roberta Bruni nel salto con l’asta femminile, che esce con tre errori alla quota di 4.40. L’azzurra supera agevolmente al primo tentativo i 4.25, ma poi si blocca e non ...VELA OLIMPICA Tokio 2020: niente vento, regate rinviate redazione. Il nono e terzultimo giorno della Vela di Tokyo 2020 è anche il primo ad essere annullato e rinviato a domani, ...