Pompei | barista schiaffeggiato per un caffè | “Ti spacco la faccia”

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 2 agosto 2021) Violenza a, dove unè statoa causa di un. L’aggressore l’avrebbe anche minacciato verbalmente. La polizia interviene sul luogo dell’aggressione (via Facebook)La polizia di stato diè intervenuta in un bar, dove un dipendente del locale è statoe minacciato per il costo di un. Così il commissariato locale si è subito messo in azione per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata. A richiedere il provvedimento ci ha pensato ...