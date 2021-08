Polly Come Home di Robert Plant: “La canzone più difficile” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Dal mi punto di vista posso dire che Polly Come Home rimane una delle esecuzioni più impegnative di sempre. E’ un brano intenso e dallo spirito oscuro, emozionante ed etereo“. Polly Come Home? Volevo ringraziare Robert Plant e Alison Krauss per aver interpretato questo brano. Sapete è uno dei quei brani che avrei pagato chi sa cosa per poterlo scrivere. Si ferma sospeso in aria, con quel colpo di rullante che sembra non arrivare mai. Le chitarre stile miglior Dylan di Oh! Marcy, quando Daniel Lanois ci mise le mani o lo slide sopra. Si immagino caro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) “Dal mi punto di vista posso dire cherimane una delle esecuzioni più impegnative di sempre. E’ un brano intenso e dallo spirito oscuro, emozionante ed etereo“.? Volevo ringraziaree Alison Krauss per aver interpretato questo brano. Sapete è uno dei quei brani che avrei pagato chi sa cosa per poterlo scrivere. Si ferma sospeso in aria, con quel colpo di rullante che sembra non arrivare mai. Le chitarre stile miglior Dylan di Oh! Marcy, quando Daniel Lanois ci mise le mani o lo slide sopra. Si immagino caro ...

Ultime Notizie dalla rete : Polly Come √ Robert Plant racconta 'la canzone più difficile da cantare' Robert Plant alle prese con un pezzo molto difficile da cantare. Il più difficile secondo lui. Si tratta di "Polly Come Home", una delle cover che ha registrato insieme ad Alison Krauss per l'album "Raising Sand" del 2007. La canzone è stata classificata tra i brani più impegnativi della sua carriera, anzi ...

Robert Plant racconta "la canzone più difficile da cantare" Rockol.it Polly Come Home di Robert Plant: “La canzone più difficile” Si immagino caro Robert Plant, quanto sia stato complicato camminare con lo spirito dentro questo brano. Etereo e oscuro come piace a Nick Cave, o come il Not Dark Yet di Bob Dylan o The Man with ...

