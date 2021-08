Ora è ufficiale: Orlando passa all’Alessandria (Di lunedì 2 agosto 2021) Ora è ufficiale: Francesco Orlando è un nuovo giocatore dell’Alessandria. Il 27 luglio avevamo parlato di questa operazione in dirittura d’arrivo, il 29 avevamo dato altre conferme sull’arrivo dell’attaccante nel club piemontese. Oggi, il club dei grigi ha ne ha dato l’ufficialità tramite il proprio sito con questo comunicato: “Francesco Orlando, 24 anni, esterno offensivo, è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio. Orlando, 128 partite in carriera, 25 gare e 6 gol lo scorso anno a Castellamare di Stabia, arriva dalla Salernitana con trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto“. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 agosto 2021) Ora è: Francescoè un nuovo giocatore dell’Alessandria. Il 27 luglio avevamo parlato di questa operazione in dirittura d’arrivo, il 29 avevamo dato altre conferme sull’arrivo dell’attaccante nel club piemontese. Oggi, il club dei grigi ha ne ha dato l’ufficialità tramite il proprio sito con questo comunicato: “Francesco, 24 anni, esterno offensivo, è un nuovo giocatore dell’Alessandria Calcio., 128 partite in carriera, 25 gare e 6 gol lo scorso anno a Castellamare di Stabia, arriva dalla Salernitana con trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto“. Foto: Sito ...

Ora è ufficiale: si riqualifica il Castello di Nozzano La Gazzetta di Lucca Roma-Shomurodov, l'ora delle firme L'attaccante uzbeko sta firmando in questi minuti il contratto che lo legherà al club giallorosso Eldor Shomurodov sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Roma: l’attaccante uzbeko, ...

Calciomercato Alessandria, arriva l’attaccante dalla Serie A | UFFICIALE È ufficiale l'ingaggio di Francesco Orlando da parte dell'Alessandria. L'esterno offensivo arriva in prestito dalla Salernitana ...

