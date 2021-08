Mps, Meloni: «I conflitti di interesse tra Pd e finanza sono dannosi per banche e contribuenti» (Di lunedì 2 agosto 2021) «La probabile acquisizione a prezzi di saldo di Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit, il cui attuale presidente è lo stesso Pier Carlo Padoan del Pd che da ministro del Tesoro tanto si occupò delle sorti di Mps, è solo l’ennesima conferma del vergognoso modus operandi della sinistra italiana che usa lo Stato per opache manovre finanziarie e per proprio tornaconto politico e personale». Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, in una lettera al Corriere della Sera. Meloni: «Padoan salvò Mps coi soldi degli italiani» «Nel 2017 Padoan – ricorda Meloni – salvò Mps coi soldi dei contribuenti italiani, operazione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) «La probabile acquisizione a prezzi di saldo di Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit, il cui attuale presidente è lo stesso Pier Carlo Padoan del Pd che da ministro del Tesoro tanto si occupò delle sorti di Mps, è solo l’ennesima conferma del vergognoso modus operandi della sinistra italiana che usa lo Stato per opache manovre finanziarie e per proprio tornaconto politico e personale». Così la leader di FdI, Giorgia, in una lettera al Corriere della Sera.: «Padoan salvò Mps coi soldi degli italiani» «Nel 2017 Padoan – ricorda– salvò Mps coi soldi deiitaliani, operazione ...

Advertising

stefanoromiti8 : RT @SecolodItalia1: Mps, Meloni: «I conflitti di interesse tra Pd e finanza sono dannosi per banche e contribuenti» - SecolodItalia1 : Mps, Meloni: «I conflitti di interesse tra Pd e finanza sono dannosi per banche e contribuenti»… - Affaritaliani : Mps Meloni: 'Conflitti d'interessi tra Pd e finanza sono dannosi e fatali' - IoCivico : RT @m_spagna: @ElioLannutti E tutto questo con il regalo dello stato, circa 6 mld, che si accolla npl e passa #mps come una banca veneta qu… - m_spagna : @ElioLannutti E tutto questo con il regalo dello stato, circa 6 mld, che si accolla npl e passa #mps come una banca… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Meloni Riforma Giustizia, terminata la conferenza dei capigruppo: 'Governo metterà fiducia, il voto domani'. Bocciate pregiudiziali ... I parlamentari del partito di Giorgia Meloni hanno chiesto la parola su diversi temi, tra i quali ... Fdi ha anche chiesto di inserire nell'ordine del giorno di oggi la discussione sulla questione Mps e ...

Mps, la bomba di Maria Elena Boschi: "Gli strani accordi ispirati dal mondo di D'Alema" 'Pier Carlo Padoan ha evitato il disastro su Mps e i responsabili dei guai della banca vanno cercati negli ispiratori degli strani accordi con il ... "Di cosa ti stupisci?": rissa Meloni - Boschi, ...

Mps Meloni: Conflitti d'interessi tra Pd e finanza sono dannosi e fatali Affaritaliani.it Mps, destino spezzatino Come una zattera verso una cascata, Mps viaggia spedita verso un destino che pare inevitabile ormai da anni: lo spezzatino e la svendita. La settimana scorsa Unicredit ha annunciato l’avvio di una tra ...

Riforma della giustizia, Fico: "No al voto segreto sulle pregiudiziali" Fratelli d’Italia, su ordine della propria capa Giorgia Meloni ha chiesto la parola su diversi temi, tra i quali la possibilità di votare a scrutinio segreto, presentando una serie di rilievi alla pro ...

I parlamentari del partito di Giorgiahanno chiesto la parola su diversi temi, tra i quali ... Fdi ha anche chiesto di inserire nell'ordine del giorno di oggi la discussione sulla questionee ...'Pier Carlo Padoan ha evitato il disastro sue i responsabili dei guai della banca vanno cercati negli ispiratori degli strani accordi con il ... "Di cosa ti stupisci?": rissa- Boschi, ...Come una zattera verso una cascata, Mps viaggia spedita verso un destino che pare inevitabile ormai da anni: lo spezzatino e la svendita. La settimana scorsa Unicredit ha annunciato l’avvio di una tra ...Fratelli d’Italia, su ordine della propria capa Giorgia Meloni ha chiesto la parola su diversi temi, tra i quali la possibilità di votare a scrutinio segreto, presentando una serie di rilievi alla pro ...