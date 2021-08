Marcell Jacobs, il Washington Post solleva dubbi sul doping: «Prima di Tokyo non lo conosceva nessuno» (Di lunedì 2 agosto 2021) «Jacobs deserves the benefit of the doubt, but his sport does not». Adam Kilgore è un reporter del Washington Post. Si occupa di sport, dall’inizio della sua carriera. Nel 2007 ha fatto parte anche del team che ha vinto il Premio Pulitzer per aver seguito il massacro del Virginia Polytechnic Institute. Poche ore dopo la vittoria di Marcell Jacobs nella gara dei 100 metri, Kilgore ha firmato un articolo che sta rimbalzando anche sulla stampa italiana. È un ritratto di Jacobs, che punta soprattutto su un dato: Prima della gara di Tokyo, a livello ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) «deserves the benefit of the doubt, but his sport does not». Adam Kilgore è un reporter del. Si occupa di sport, dall’inizio della sua carriera. Nel 2007 ha fatto parte anche del team che ha vinto il Premio Pulitzer per aver seguito il massacro del Virginia Polytechnic Institute. Poche ore dopo la vittoria dinella gara dei 100 metri, Kilgore ha firmato un articolo che sta rimbalzando anche sulla stampa italiana. È un ritratto di, che punta soprattutto su un dato:della gara di, a livello ...

