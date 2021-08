Le braccia a X di Raven Saunders sul podio di Tokyo in favore della comunità Lgbtq

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 2 agosto 2021) Sono tanti i messaggi che hanno accompagnato i giochi di2021, dalla lotta al Covid al pregnante ruolo che i diritti civili hanno ricoperto in molti momenti. Domenica la lanciatrice statunitensedal secondo gradino delha lanciato un segnale di vicinanza alle vittime di discriminazioni, lei che da tempo è molto vicina ai manifestanti+. Durante la cerimonia l’atleta afroamericana ha incrociato le bracci ad X, un segnale che la stessa atleta ha definito di solidarietà con gli oppressi. Ha spiegato, la donna 25enne, di voler essere il megafono per «le persone in tutto il mondo ...