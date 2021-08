Inter, tutto risolto per Nainggolan: andrà in prestito al Cagliari (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Inter: tutto risolto per Radja Nainggolan. Il belga si trasferirà in prestito al Cagliari Alla fine una soluzione, come auspicato dalle parti già a inizio mercato, è stata trovata. Nainggolan andrà al Cagliari come già noto da tempo. Sono stati superati gli ostacoli nella trattativa. Quello principale era la buonuscita che l’Inter avrebbe dovuto versare al giocatore qualora avesse deciso di rescindere il suo contratto per liberarlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercatoper Radja. Il belga si trasferirà inalAlla fine una soluzione, come auspicato dalle parti già a inizio mercato, è stata trovata.alcome già noto da tempo. Sono stati superati gli ostacoli nella trattativa. Quello principale era la buonuscita che l’avrebbe dovuto versare al giocatore qualora avesse deciso di rescindere il suo contratto per liberarlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SU...

